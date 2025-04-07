Bari Tokgöz, Yatırımları Gözden Geçirdi

DÖVİZ VE FAİZ YATIRIMLARININ RİSKLERİ

Basriko Şirketler Grubu’nun kurucusu Bari Tokgöz, döviz ya da faize yönelen yatırımların uzun vadede hem bireyler hem de ülke ekonomisi için risk taşıdığını belirtiyor. Girişimcilik alanında sahip olduğu tecrübelerle dikkat çeken Tokgöz, Türkiye’de artış gösteren döviz ve altın yatırımlarını ele aldı. Tokgöz, bu yatırımların kısa vadede güvenli görünse de bireysel serveti koruma konusunda yetersiz kaldığını ve ülke ekonomisine de katkı sağlamadığını ifade ediyor. “Dolar ya da altına yapılan yatırımlar sadece bireysel değil, toplumsal düzeyde de bir kayba neden oluyor. Üretmeyen bir ekonomi ayakta kalamaz.” diyen Tokgöz, yatırımcıların dövize ya da faize yönelmek yerine ticari faaliyetlere, yani doğrudan üretime ve girişimlere yönelmeleri gerektiğini vurguluyor.

Bari Tokgöz, yatırım araçlarının karşılaştırılması konusunda dikkat çeken bir noktaya parmak basıyor. Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyonun pasif yatırım araçlarının reel getirilerini hızla eritmekte olduğunu kaydeden Tokgöz, “Paranızı döviz ya da faize yatırdığınızda, bir süre sonra elinizdeki değerin nasıl azaldığını net bir şekilde görüyorsunuz. Enflasyon karşısında bu tür araçlar yeterince dirençli değil.” ifadelerini kullanıyor. Bu aşamada daha sağlam ve sürdürülebilir bir seçenek olarak ticari girişimleri öneriyor. Tokgöz, girişimciliğin hem bireysel kazançlar açısından hem de ekonomik büyüme bağlamında daha etkili sonuçlar doğurduğunu belirtiyor.

TİCARETİN KATKILARI VE YATIRIMIN ÖNEMİ

Bari Tokgöz, ticaretin yalnızca kazanç değil, aynı zamanda istihdam ve üretim açısından da önemli katkılar sunduğunun altını çiziyor. “En iyi yatırım, paranın reel ekonomide değerlendirilmesidir. Üretime yönelen her girişim, kısa sürede hem yatırımcıya kazandırır hem de toplumun kalkınmasına katkı sağlar.” diyor. Mevcut ekonomik koşullarda risk algısının yüksek olduğunu kabul eden Tokgöz, bu durumun girişimciliği engellememesi gerektiğini vurguluyor. Tokgöz’e göre, cesur ve bilinçli yatırım kararları uzun vadede daha sağlam bir ekonomik yapı oluşturulmasına zemin hazırlayacak.

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