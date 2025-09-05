Barınma İhtiyacı KYK Yurtlarıyla Kolaylaşıyor

BARINMA İHTİYACININ ÖNEMİ

Üniversite yaşamının önemli bir parçası olan barınma ihtiyacı, özellikle KYK yurtları sayesinde birçok öğrenci için daha kolay hale geliyor. 2025-2026 eğitim yılı için KYK yurt başvuruları 2 Eylül’de başlıyor ve 6 Eylül’de sona eriyor. Şu anda en çok merak edilen konu ise KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı.

BAŞVURU SÜRECİ VE SONUÇLAR

KYK yurt başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden 2 Eylül 2025’te başlayıp 6 Eylül 2025’te sona eriyor. Resmî açıklamaya göre, yurt başvuru sonuçlarının en geç 15 Eylül 2025 tarihinde erişime açılması düşünülüyor. Geçtiğimiz yıl (2024–2025) sonuçların eylül ortasında duyurulduğu göz önüne alındığında, bu yılki zaman aralığı geçmiş yıllarla paralellik gösteriyor.

Bu yıl başvuru sürecinin hızlı tamamlanması ve kayıt dönemine hazırlık amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı süreci hızlandırmış gibi gözüküyor. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını kontrol ederek yerleşim ve kayıt işlemlerine geçiş yapabiliyor. Başvuruların 6 Eylül’de tamamlandığından, değerlendirme süreci başlıyor. Resmî olarak belirtilen 15 Eylül 2025 son tarih, öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği kritik bir dönemi işaret ediyor. Bazı kaynaklarda kesin tarih olmasa da, geçmiş yıllara bakıldığında sonuçların 2–3 hafta içinde açıklandığı gözlemleniyor. Bu durumda, bu yıl için de öğrencilerin 9-15 Eylül tarihleri arasında sonuçlara ulaşması oldukça olası görünüyor.

ÖNEMLİ TARİHLER

2025-2026 eğitim-öğretim yılı KYK yurt başvurularıyla ilgili dikkat edilmesi gereken bazı önemli tarihler şöyle sıralanıyor: Başvuru Başlangıcı: 2 Eylül 2025, Başvuru Bitişi: 6 Eylül 2025, Tahmini Sonuç Açıklama Aralığı: 9–15 Eylül 2025 (resmî açıklama: en geç 15 Eylül). Bu süreçte öğrenciler, sonuç ekranlarından yerleştiklerini veya yedek listede olup olmadıklarını e-Devlet üzerinden görebiliyor. Kazanan adaylar için kesin kayıt işlemleri bu sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleşemeyen adaylar ise yedek listeyi dikkatle takip etmeli, çünkü yıl boyunca yedek yerleştirmeler devam edecek.