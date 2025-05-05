Barış, 35 Yıl Sonra Sağlandı

KÖYLERİNE DÖNEN AİLELER EĞLENCE DÜZENLEDİ

Huzurun sağlanmasının ardından 35 yıl aradan sonra köylerine dönen aileler, Batman’da düzenledikleri etkinlikte kazanlarda yemekler pişirip eğlencenin tadını çıkardı. Barış ortamının tesis edildiği bölgede, köylerine geri dönen aileler, doğup büyüdükleri topraklarda anılarını tazeledi.

BARIŞIN TEMELİ AİLE İÇİ İLETİŞİMDİR

Tımoklular Derneği Başkanı Ferhat Bayındır, barışın tamamen sağlanması için yoğun çaba göstereceklerini ifade etti. Bayındır, “Barış, öncelikle aile arasında, sonra komşular arasında, daha sonra topluluklar arasında sağlanmalıdır. Bizim önceliğimiz önce kendi ailelerimiz arasında barışı sağlamak, komşu ailelerimiz arasında barışı sağlamak, sonrasında bölgemizde barışı sağlamak, sonra ülkemizde barışı sağlamaktır. Böyle bir hedefimiz, böyle bir çabamız var. Bu festivalin de barışa vesile olmasını diliyorum” dedi.

KÖYDE AİLELERİN BULUŞMA ANI

Gümüşörgü köyünde uzun yıllar muhtarlık yapan Seyidhan Tekin, “35 yıldır köyümden ayrıldım. Köyümüze dönüş yaptık. Burada bulunan herkes aynı köydendir. Hepimiz akrabayız. Çok sevinçliyiz. Allah’a çok şükür. Bir gün tekrar köyümüze döneceğimize inanmıyorduk, ama döndük” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

GERÇEK BARİŞ İÇİN UMUTLAR ARTTI

Barış ve huzur ortamının sağlanmasının ardından düzenlenen festivale katıldıklarını belirten Emine Tunç, “Bu kalabalığın gerçek ve kalıcı barışa vesile olacağını umuyoruz. Festival için buradayız. Barış ve huzur olduğu için buradayız. Barış olmadığı zaman kimse köyüne gidemez” ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Şeref Yavuz da, köylerine gidemeyen vatandaşların artık güven içinde dönabildiğini aktararak, “Daha önce buralarda meydana gelen büyük olaylar nedeniyle buralara gelemeyen arkadaşlar, vatandaşlar, artık huzur içerisinde buraya gelebilir” şeklinde konuştu.