Barış’a Teklif Gelirse Kapı Açık

BARİŞ ALPER YILMAZ’IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan, transfer söylentileriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Maldan, Sarı-kırmızılı yönetimi eleştirerek, alınan kararların arkasında durmadıklarını ifade etti. Açıklamasında, “Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetimin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Barış’a ‘Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin.’ şeklinde söz verilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

GAZETE OKUYUCULARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Tuncay Maldan, “Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur.” diyerek sözlerine başladı. Menajer, Barış’a gelen transfer tekliflerinin Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından kendisine yüz yüze iletildiğini belirtti. “Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dâhilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır.” dedi.

Barış Alper Yılmaz, son iki transfer döneminde kulübüne önemli teklifler getirmiş, fakat Galatasaray’ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir. Üç şampiyonluk ve toplam beş kupada önemli katkılar sunan Barış’a, kulüp yönetimi bu yaz için “Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin.” şeklinde söz vermişti. Ancak Maldan, “Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız.” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Maldan son olarak, “Kardeşim Barış’ın ve şahsımın haksız şekilde hedef hâline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakârlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır.” dedi. “Galatasaray’a, sayın başkana ve bugüne kadar Barış’a büyük sevgi gösteren taraftarlara son olarak şunu söylemek isterim ki; kardeşim son iki maç dâhil olmak üzere, Galatasaray’a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış’ın da söz hakkı olmalı. Galatasaray camiasına ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.” açıklamasını yaptı.