Barış Alper’e Galatasaray’dan Özel Plaket

SÜPER LİG’DE EZELİ RAKİPLER KAPIŞTI

Süper Lig’in 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe, karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşen bu önemli maçın öncesinde, sarı-kırmızılı takımın oyuncusu Barış Alper Yılmaz, bir onur belgesiyle ödüllendirildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ’A PLAKET VERİLDİ

Galatasaray’ın 24 yaşındaki milli futbolcusu, Fenerbahçe maçıyla birlikte 100. kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Karşılaşma öncesinde, Barış Alper Yılmaz, kendisi için özel olarak hazırlanan plaket ve formayı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ten aldı.