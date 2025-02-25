Spor

Barış Alper’e Galatasaray’dan Özel Plaket

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SÜPER LİG’DE EZELİ RAKİPLER KAPIŞTI

Süper Lig’in 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe, karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşen bu önemli maçın öncesinde, sarı-kırmızılı takımın oyuncusu Barış Alper Yılmaz, bir onur belgesiyle ödüllendirildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ’A PLAKET VERİLDİ

Galatasaray’ın 24 yaşındaki milli futbolcusu, Fenerbahçe maçıyla birlikte 100. kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Karşılaşma öncesinde, Barış Alper Yılmaz, kendisi için özel olarak hazırlanan plaket ve formayı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ten aldı.

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