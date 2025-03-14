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Barış Alper Galatasaray’da Kariyer Rekoru Kırdı

BARIŞ ALPER YILMAZ REKOR KIRDI

Galatasaray’ın genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Antalyaspor ile oynanan maçta Victor Osimhen’e yaptığı asist ile kariyerinde bir rekor yakaladı. Maçın içinde Osimhen’in attığı ikinci golde asiste imza atan Yılmaz, performansıyla dikkat çekti.

EN SKORER SEZONU YAŞIYOR

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde toplamda 13 gole (10 gol, 3 asist) katkı sağlıyor. Bu başarıyla birlikte, Barış Alper, Galatasaray formasıyla geçirdiği en skorer sezonunu yaşıyor. Geçen sezon ise ligde 12 gole katkıda bulunmuştu, bu sezon ise kendi performansını aştı.

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