Barış Alper’in Babasından “Kısmet” Cevabı

BABASINDAN GELEN KISMET CEVABI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in son haftasında RAMS Başakşehir’i 2-0 yenerek 25. şampiyonluğunu kutladı. Sarı-kırmızı takımın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, sezon boyunca sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Maç sonrasında Barış Alper’in babası Yüksel Yılmaz’a, oğlunun Galatasaray’da kalıp kalmayacağı soruldu. Yüksel Yılmaz, iki elini yana açarak “kısmet” yanıtını vererek, transfer söylentilerine yönelik spekülasyonları artırdı.

Barış Alper Yılmaz, yakın zamanda yaptığı bir röportajda Avrupa’da futbol oynamak istediğini dile getirmişti. Özellikle Premier Lig ekipleriyle anılan genç futbolcunun piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro olarak belirtiliyor. Fakat Galatasaray, bu yıldız oyuncu için 35-40 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Bu sezon 48 maçta forma giyen Barış Alper, 14 gol ile 6 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Hızı, teknik becerisi ve çok yönlülüğüyle Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Barış Alper, Galatasaray’ın şampiyonluğunda önemli bir rol üstlendi.