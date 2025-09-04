Barış Alper Kırmızı Kart Gördü

BARİŞ ALPER YILMAZ’IN OYUNDAN ATILMASI

İkinci yarının başında oyuna giren Barış Alper Yılmaz, sadece birkaç dakika sahada kalabildi. Genç futbolcu, 67. dakikada oyuna dahil oldu ancak 71. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını dezavantajlı duruma soktu. Peki, Barış Alper’in oyun dışı kalmasına sebep olan pozisyon neydi ve hakemin bu kararının doğruluğu tartışmalı mıydı?

MİLLİ TAKIMIN ZORLU MÜCADELESİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki kritik karşılaşmada Gürcistan ile karşılaştı. Milliler, Barış Alper Yılmaz’ın gördüğü kırmızı kartın ardından sahada 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldı. Genç oyuncunun oyundan atılması, milli takımın önümüzdeki önemli İspanya karşılaşması öncesinde büyük bir kayba yol açtı. Bu durum, teknik ekibin kadro planlamasını da zorlaştırdı.

ERTEN MÜDAHALE VE KIRMIZI KART

Barış Alper Yılmaz, rakibinin ayak bileğine sert bir müdahalede bulunduğu için doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu gelişmenin ardından Türkiye, zorlu mücadeleye eksik bir şekilde devam etmek zorunda kaldı.