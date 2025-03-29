Barış Alper ve Masuaku Arasında Gerginlik

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNDE GERİLİM ARTDI

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 69. dakikada yaşanan hadiselerle aniden gerilim dolu bir duruma dönüştü. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ile Beşiktaşlı Arthur Masuaku arasındaki topsuz alandaki tartışma, kısa süre içinde bir arbede halini aldı. Maçın hakemi Yasin Kol, her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

BÜYÜYEN TARTIŞMALAR VE MÜDAHALE

İkinci yarıda, maçın tansiyonunun yükseldiği bir anda meydana gelen olay, Barış Alper Yılmaz ve Arthur Masuaku’nun topsuz alanda temas etmesiyle başladı. İtişmeler kısa sürede büyüdü ve diğer oyuncular da olay yerine gelerek durumu çetrefilleştirdi. Saha bir anda karışırken, futbolcuların ve teknik ekiplerin müdahalesiyle gerginlik güçlükle kontrol altına alındı. Hakem Yasin Kol, durumu değerlendirdikten sonra her iki oyuncuya da sarı kart çıkardı.

YÜKSEK TEMPO VE GERGİN ATMOSFER

Maç, başından beri yüksek bir tempo ile sürerken, bu olay gergin atmosferi bir kez daha gözler önüne serdi. 69. dakikada yaşanan arbede, hem Beşiktaş hem de Galatasaray oyuncularının kazanma hırsını ve mücadele isteğini artırdı. Karşılaşmada, daha önce de Przemyslaw Frankowski’nin kırmızı kart gördüğü başka bir tartışmalı an yaşanmıştı.

HAKEMİN MÜDAHALESİ VE DURUM KONTROLÜ

Hakem Yasin Kol, olayların daha da büyümesini engellemek için hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Sarı kartlarla durumu kontrol altına alan Kol, maçın devam edebilmesi için oyunculara uyarılarda bulundu.