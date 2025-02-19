Barış Alper Yılmaz’a Rize’de Tepki!

PROTESTONUN NEDENİ

Barış Alper Yılmaz’a yönelik protestoların sebebi, Süper Lig’de oynanan Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasındaki ve 6-2’lik galibiyetle sonuçlanan maç olduğu iddia ediliyor. HT Spor’un haberine göre, Rize tribünleri, Yılmaz’ın attığı gol sonrası gösterdiği sevinci unutmadı.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ

Rizespor taraftarları, kendi altyapılarından çıkan bir futbolcunun farklı bir galibiyetin coşkusuna katılmasını saygısızlık olarak değerlendirdi. Bu nedenle, milli futbolcu memleketinde büyük bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Barış Alper Yılmaz, sahada 53 numaralı formayı giyerek memleketiyle olan bağını her seferinde dile getiren bir oyuncu. Ancak Rizespor taraftarları, bu bağlılığa rağmen ona destek vermek yerine protesto etti.

MORAL BOZULMASI

Maç sırasında tribünlerden yükselen tepkiler, milli futbolcunun moralini olumsuz etkiledi. Bu olumsuz ruh hali, performansına da yansıdı ve maç boyunca Barış Alper’in motivasyonunu kaybettiği gözlemlendi. Maç sonrasında, Yılmaz’ın büyük bir üzüntü yaşadığı ve yakınlarına bu durumu anlamakta zorluk çektiğini söylediği iddia ediliyor.