Barış Alper Yılmaz’a Talipler Var

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN TRANSFER DURUMU

Galatasaray’da iki lig maçında 3 gol atıp 1 asist yaparak sezona mükemmel bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz’ın transfer durumu ile ilgili hareketlilik yaşanıyor. Avrupa’da bir çok takımın radarına giren Barış Alper Yılmaz’a, hem İngiltere hem de İtalya’dan taliplerin olduğu bildiriliyor. Şu ana dek en yüksek teklifi 30 milyon euro ile Suudi Arabistan’daki NEOM Kulübü’nden alan Yılmaz için beklenen bonservis ücreti de belirlenmiş durumda.

GALATASARAY’IN TALEPLERİ

Galatasaray yönetimi, milli futbolcu için 45 milyon euro’nun altında bir teklifin kesinlikle kabul edilmeyeceğini ifade ediyor. Başkan Dursun Özbek’in Barış’ı bırakmak istemediği ve NEOM kulübü yetkililerinin tekliflerini yakın bir zamanda güncelleyebileceği öğreniliyor. Barış’ın satılması durumunda Galatasaray’ın bu pozisyona yeni bir yıldız futbolcu takviyesi yapmayı planladığı belirtiliyor.