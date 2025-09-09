Barış Alper Yılmaz Açıklama Yaptı

GALATASARAYLI FUTBOLCU BARIS ALPER YILMAZ’DAN YAZILI AÇIKLAMA

Barış Alper Yılmaz, son zamanlarda kendisiyle ilgili çıkan transfer iddiaları ve sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine bir yazılı açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Yıldız futbolcu, Galatasaray’dan yalnızca kişisel çıkarları için ayrılmak istediği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DUYDU

“Değerli Galatasaray ailem; Son günlerde şahsımla ilgili gündemin yoğun şekilde meşgul edilmesinden duyduğum rahatsızlık nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapma gereği hissettim. Bugüne kadar susmamın benim için zararlı olacağını bildiğim halde Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda hep sessiz kaldım, ancak artık kendimi ifade etmem gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bir süredir sosyal medyada şahsımla ilgili çok fazla asılsız iddia yer almaktadır.”

Yılmaz, “Galatasaray’dan sadece kişisel menfaatlerim doğrultusunda ayrılmak istediğim veya menajerim ayaklarımla uzatarak izlediğim iddiaları, beni tanıyan herkesin tahmin edeceği üzere gerçek dışıdır. Taraftarlarımız ile aramı açmak için atılan bu iftiraları şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Futbolcu, bu süreçte teknik direktör Okan Buruk’un bilgisi dahilinde bir süre antrenmanlara katılmadığını belirtti. Barış Alper, “Bunun üzerine dedikodular ve bana karşı yapılan saldırılar daha da arttı. Konuya açıklık getirmem gerekirse benim isteğim kulübümüzün uygun göreceği şartların oluşması halinde Türkiye’nin bonservis rekorunu kırarak Galatasaray’a büyük gelir kazandırıp tarihe geçmekti” dedi.

Kulübü ile hiçbir zaman para konuşmadığını vurgulayan Yılmaz, “Her ne olursa olsun daha önce de söylediğim gibi benim için öncelik Galatasaray’ın çıkarlarıdır. Ancak Türkiye’nin bonservis rekorunu kırarak omuzlarda ülkemizden uğurlanmayı beklerken bugün gelinen süreç beni derinden üzdü” şeklinde açıklama yaptı.

“Bu rekor düzeyde teklifler bugün bana geliyorsa ve Barış Alper Yılmaz bugün değerli bir futbolcu olarak görülüyorsa bunun en büyük nedeni şüphesiz Galatasaray forması giyiyor olmamdır. Bu vesileyle bana her zaman sahip çıkan ve arkamda duran Okan hocama teşekkürü bir borç bilirim” diyen futbolcu, “Kulübümüze, değerli hocama ve takım arkadaşlarıma karşı herhangi bir saygısızlık yapmam söz konusu bile olamaz” ifadesini kullandı.

Son olarak, “Tüm bu yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, tanıdığınız ve sevdiğiniz Barış Alper’in en kısa sürede tüm hırsı ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm” dedi ve taraftarların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirtti.