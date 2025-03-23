Barış Alper Yılmaz Avrupa’nın En İyileri Arasında

BÜYÜK BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta önemli bir rol oynayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu sezonda da performansıyla dikkat çekiyor. Barış Alper, Avrupa’daki en iyi oyuncular arasında yerini almayı başarıyor. Antalyaspor’a karşı oynanan ve Galatasaray’ın 4-0 kazandığı maçta, Victor Osimhen’in ikinci golünde asisti yapan isim olarak öne çıktı.

24 yaşındaki futbolcu, bu asistiyle birlikte bu sezon ligde toplamda 13 gole (10 gol, 3 asist) katkı sağladı. Bu başarıyla Galatasaray formasıyla ligdeki en yüksek skorer sezonunu yaşayarak geçen sezonki 12 gol katkısını geride bıraktı. Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’de attığı bu gollerle 25 yaş ve altındaki futbolcular arasında Avrupa’da en çok gol atan kanat oyuncularının sıralandığı listeye 5. sıradan girmeyi başardı.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkarak, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösterilen milli yıldızın, sarı-kırmızılı takımla 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi yer alıyor.