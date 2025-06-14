Barış Alper Yılmaz, Bundesliga’ya gidiyor

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN GELECEĞİ BELİRGİNLEŞİYOR

Galatasaray’da sergilediği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın hangi takıma transfer olacağı konusunda bilgiler netleşiyor. Üç sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 25 yaşındaki futbolcunun hedefinin Bundesliga olduğu öğrenildi. Barış Alper’e birçok Avrupa kulübü talip olabiliyor, ancak en ciddi girişimi RB Leipzig yapıyor.

LEIPZIG, TRANSFER İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Alman ekibinin Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katma konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. Daha önce RB Leipzig’in Galatasaray’a yaptığı 18 milyon euroluk teklif, yönetim tarafından reddedildi. Sarı-kırmızılıların, 30 milyon euro altında gelecek hiçbir teklifi değerlendirmeye almadığı vurgulandı. Leipzig’in bu rakama çıkmaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılı takım, Barış Alper’in yüksek potansiyelinden dolayı bir sonraki satışında yüzde 15 pay talep etmeyi düşündüğü ifade edildi. Özellikle Leroy Sane’nin gelişi sonrasında, Barış Alper Yılmaz’ın talebini dikkate alan Galatasaray yönetiminin, milli futbolcunun Leipzig’e transfer olmasına izin verdiği bildirildi. Önceki dönemlerde West Ham United’ın devre arasında Barış Alper’e ilgi gösterdiği ancak kabul edilmediği belirtiliyor.