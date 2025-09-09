Barış Alper Yılmaz’dan Açıklama Geldi

BARIŞ ALPER YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, son zamanlarda hakkında yapılan transfer spekülasyonlarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Galatasaray ile hiç pazarlık yapmadım” dedi. Futbolcu, yaşanan olayların kendisini fazlasıyla üzdüğünü dile getirdi.

ASIHSIZ İDDİALARA TEPKİ

Yılmaz, “Son günlerde şahsımla ilgili gündemin yoğun şekilde meşgul edilmesinden duyduğum rahatsızlık nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapma gereği hissettim. Bugüne kadar Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda sessiz kaldım ancak artık kendimi ifade etmem gerektiğini düşünüyorum” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, sosyal medyada kendisi hakkında dolaşan asılsız iddiaları yalanlayarak, “Bu iddialar gerçek dışıdır. Taraftarlarımız ile aramı açmak için atılan bu iftiraları şiddetle kınıyorum” diye belirtti.

TAKIMA ZARAR VERMEMEK İÇİN ANTRÉNMANLARA KATILMADI

Barış Alper, yaşanan sürecin kendisini kötü hissettirmesi ve takımına zarar vermemek adına, teknik direktör Okan Buruk’un bilgisi dahilinde bir süre antrenmanlara katılmadığını belirtti. Ardından, bu durumun dedikoduları artırdığını ifade etti. Yılmaz, “Ben kulübüm ile hiçbir zaman pazarlık yapmadım. Türkiye’nin bonservis rekorunu kırarak Galatasaray’a büyük gelir kazandırmayı umuyorum” şeklinde konuştu.

GALATASARAY İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

Yılmaz, Galatasaray formasını giymenin kendisi için her zaman bir onur ve gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Sahada da saha dışında da formaya olan aidiyetimi her daim en iyi şekilde göstereceğim inancındayım” dedi. Ayrıca, “Tüm bu yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür dilerim” diye ekleyerek, Galatasaraylılardan destek beklediğini dile getirdi.