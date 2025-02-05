Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan Ayrılabilir

GALATASARAY’DA TRANSFER GÜNDEMİ

Süper Lig’de liderliğini devam ettiren Galatasaray’da, Barış Alper Yılmaz, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 11 gol atan Barış Alper’in maaşında artış yapıldı, ancak transfer tekliflerinin gelmesi sonrası kulüp harekete geçti. Detaylar şöyle…

BARIŞ ALPER’İN BAŞARILI GRAFİĞİ

Geçtiğimiz sezon büyük bir çıkış yakalayan ve A Milli Takım ile EURO 2024’te başarılı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, bu sezon da etkileyici bir grafik çizmeye devam ediyor. Geçen yaz döneminde pek çok takımın transfer listesine giren genç yetenek, Galatasaray’da kalmayı tercih etmişti. Fanatik’te yer alan habere göre, İngiliz takımları Barış Alper ile ilgilenirken, iki İtalyan kulübü de ona teklif sundu. Premier Lig’den Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz’ı gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.

YENİ SÖZLEŞME VE ÜCRET ARTIŞI

Galatasaray ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan başarılı futbolcu, gösterdiği performansla takdir topladı. Barış Alper’in garanti ücreti 2 milyon euro’ya yükseldi.

DİL EĞİTİMİNE AĞIRLIK VERİYOR

Bu arada, milli futbolcu İngilizce ve İtalyanca dersleri alıyor. Barış Alper’e, 30 milyon euro’nun üzerinde bir teklif gelmesi bekleniyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta mücadele eden 24 yaşındaki oyuncu, 11 gol ve 2 asistle takımına önemli katkı sağladı.