Barış Alper Yılmaz Hakkında Açıklama Yapıldı

BÜYÜK GELİŞME İÇİNDEKİ BARİŞ ALPER YILMAZ

Son günlerde Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. 4 gündür takım antrenmanlarına katılmayan Barış Alper, Kayserispor maçı öncesindeki son idmanda da yer almadı. Milli futbolcu çalışmalarını salon içinde bireysel olarak sürdürdü. Bu bağlamda, 25 yaşındaki oyuncu, Kayserispor ile oynanacak maçın kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Barış Alper Yılmaz’ın kadro dışı kaldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Kavukcu, “Bugün bir YouTube kanalının X hesabında çıkan ‘Barış Alper Yılmaz’ın süresiz kadro dışı bırakıldığı’ yönündeki haberler tamamen asılsızdır” ifadelerini kullandı. Kavukcu, bu tür haberlerin hem futbolcuya hem de kulübe zarar verdiğini belirtti. Yıldız oyuncunun Kayserispor maçı kadrosunda yer almamasının nedenini, sürecin ona daha fazla yük olmaması amacıyla teknik heyet ve yönetimle aldıkları ortak karar olarak açıkladı.

Kavukcu, Barış Alper Yılmaz’ın “Galatasaray için çok büyük bir değer” olduğunu ifade etti. Hızla yayılan yanlış bilgiler ışığında, kamuoyunun sağlıklı bir şekilde aydınlatılması için basın mensuplarının dikkatli davranması gerektiğine vurgu yaptı.

21 Yaş Altı Voleybol Takımı, Galip Geldi

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, U21 Dünya Şampiyonası'nda Fas'ı 3-0'la geçerek turnuvada ilk kez kazandı. Milliler, 25 Ağustos'ta Mısır'la mücadele edecek.
Türkiye İspanya Maçı: 3-0 Sonuç

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İspanya'yı 3-0 yenerek E Grubu'na zaferle giriş yaptı.

