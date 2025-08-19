Barış Alper Yılmaz İçin 60 Milyon

BARIS ALPER YILMAZ’IN HIZLI BAŞLANGICI

Süper Lig’de bu sezon dikkat çekici bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, transfer haberlerinde sıkça yer alıyor. Avrupa’daki kulüplerle beraber Suudi Arabistan’dan da teklifler alan genç yıldızın geleceği, spor dünyasında büyük bir merak konusu haline geldi. Galatasaray yönetimi, her geçen gün oyuncunun bonservis bedelini artırma çabasında. Barış Alper, harika bir başlangıç yaparak hem Avrupa hem de Suudi Arabistan pazarında dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

NEOM KULÜBÜ’NDEN TEKLİF

Son gelen bilgilere göre, Neom Kulübü 25 yaşındaki oyuncuya talip oldu. İki kez masaya oturan ancak sonuç alamayan Körfez ekibi, bu süreçte 35 milyon euroluk bir teklif sunmuştu. Ancak, Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’un raporu doğrultusunda millî oyuncuyu satmak istemediği anlaşılıyor.

BONSERVİS BEDELİ ARTIRILIYOR

Galatasaray yönetimi, toplam 50 milyon avroluk bir beklenti öngörerek, karşı tarafın istekli tavrını gözlemleyerek bu rakamı daha yukarı çektikleri bildiriliyor. Ayrıca, satış anlaşması gereği, Galatasaray’ın eski kulübü Keçiörengücü’ne satıştan yüzde 20’lik bir pay ödemesi gerekiyor. Yönetim, NEOM Kulübü’ne bonservis bedelini 60 milyon avroya çıkardığını da duyurdu. Dursun Özbek liderliğindeki yönetim, Keçiörengücü’nün 10 milyon avroluk haklarının da Suudi kulüpler tarafından ödenmesini talep ediyor.