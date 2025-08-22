Barış Alper Yılmaz İçin Gelişmeler Yaşanıyor

BARIS ALPER YILMAZ İÇİN HAREKETLİ DAKIKALAR

Trendyol Süper Lig’e 2’de 2 ile başlayan Galatasaray, 2 haftada attığı 3 golle ön plana çıkan Barış Alper Yılmaz için hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılıların yetenekli futbolcusuna Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen teklif daha önce reddedildi. Bu teklifin ardından milli futbolcu, sosyal medya hesabında “siyah ekran” paylaşımı yaptı.

MENAJERİNDEN TARTIŞMALI AÇIKLAMA

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan, Galatasaray’ın teklifi geri çevirmesi sonrasında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Maldan, Galatasaray Kulübü’nden verilen sözlerin tutulmadığını iddia etti ve şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur.”

GÖRÜŞMELERDE YAŞANAN SORUNLAR

Maldan, Barış’a gelen transfer tekliflerinin, kulüp yönetimi tarafından kendisine yüz yüze bildirildiğini ifade etti. Tüm görüşmelerin kulüp yönetiminin bilgisi dahilinde yapıldığını ve farklı kulüplerden gelen teklifler reddedildiğini belirten Maldan, görüşmelerin biçimi ve yaklaşımın kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

Barış, son iki transfer döneminde kulübüne önemli teklifler sunmasına rağmen, Galatasaray’ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefleri doğrultusunda takımda kalmayı seçmiştir. Maldan, kulüp yönetiminin bu yaz için Barış’a, “Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin” şeklinde söz verdiğini öne sürdü.

HALİ TDURUM BİZİ RAHATSIZ EDİYOR

Maldan, bugün karşık kalan olgunun kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, “Kardeşim Barış’ın ve şahsımın haksız şekilde hedef haline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakârlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır” dedi. Ayrıca, “Artık Barış’ın da söz hakkı olmalı” ifadesini ekledi.

DURSUN ÖZBEK’TEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemde olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barış Alper’in antrenmanlara katılmaması hakkında bilgi alacağını belirten Özbek, “Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük” diye konuştu.

BARIS ALPER’İN SATIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

Özbek, bir gazetecinin “Barış Alper’in satışına izin vermeyecek misiniz?” sorusuna “Teşekkür ederim” diyerek yanıt verdi. Bu durum, Barış Alper’in Galatasaray’daki geleceği hakkında belirsizliği koruyor.