Barış Alper Yılmaz’ın Geleceği Tartışılıyor

BARIS ALPER YILMAZ’IN GELECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaray’daki durumu uzun süredir tartışılıyor. Menajeri Tuncay Maldan, konuya dair önemli bilgiler paylaştı. Beyaz TV’ye yaptığı açıklamalarda, Yılmaz’ın mevcut maaşı hakkında da ifadelere yer verdi. Tuncay Maldan, oyuncusunun iddialara göre 4.5 milyon euro kazandığını belirterek, “Bu rakamı kazanmadığını” vurguladı. Ayrıca Barış’a geçmişte de teklifler geldiğini aktardı.

TRANSFER TEKLİFLERİ VE KULÜP YÖNETİMİYLE GÖRÜŞMELER

Tuncay Maldan, Barış Alper ile 6 yıldır birlikte çalıştıklarını ve onu Keçiören’den Galatasaray’a getirdiğini belirtti. “Bu Avrupa Şampiyonası’ndan sonra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden talipler çıktı. Birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı” ifadesini kullandı. Sezonun başlangıcında kulübe teklifler geldiğinde Barış Alper’in devam etmek istediğini söyleyen menajer, devre arasında da benzer şekilde teklifler alındığını aktardı. “Barış, ‘Şampiyonluk yolunda gitmemiz doğru değil, sezonu şampiyon tamamlayalım, bu süreçte bu teklifleri değerlendirmeyelim’ dedi” şeklinde konuştu.

BİR DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Maldan, “Devre arasında Barış, ‘ayrılmayalım, şampiyonluktan sonra konuşuruz’ dedi” diyerek, yönetimle bu konular üzerine de görüştüklerini ifade etti. Nottingham ve West Ham dışında da teklifler olduğunu belirtti. “Rakamları masaya getirmedik. Devre arası yönetimle görüştük, ‘Şampiyonluktan sonra Barış’a kolaylık sağlayacağız, Barış’ın mantığına yatan teklif olursa kolaylık sağlarız’ dediler” dedi. Transfer dönemi başladığında yönetimle tekrar bir araya geldiğini aktardı.

NEOM SC İLGİSİ VE MAAŞ KONUSU

Neom SC’den bir ilgi olduğunu söyleyen Maldan, “Bir Türk futbolcuya gelecek mantıklı bir rakam geldiğinde, bunu değerlendirebiliriz dedim yönetime” dedi. Ayrıca, “Şimdi bahsi geçen kulüplerden teklif geldi. Ortalama rakamları masaya getirmedik bile, bahsi bile geçmedi” ifadelerini kullandı. NEOM ile olan görüşmelerin 1 ay sürdüğünü ve Barış’ın o süreçte iyi performans gösterdiğini belirten Maldan, “Çıkan afaki rakamlar doğru değil. Mantık dışı rakamlar” değerlendirmesini yaptı.

Maldan, Barış Alper’in Galatasaray’dan kazandığı maaşı hakkında da net bilgiler vererek, “Barış’ın şu anki maaşı, bugünün kuruyla 2 milyon euro! Belki 2.2 milyon euro” dedi. Süreçte sözleşme yenileme ya da zam olmadığını da ekledi.