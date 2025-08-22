Barış Alper Yılmaz’ın Menajeri Açıklama Yaptı!

GALATASARAY’DA HAREKETLİ GÜNLER

Trendyol Süper Lig’e 2’de 2 ile başlayan Galatasaray’da, 2 hafta içinde 3 gol atan Barış Alper Yılmaz için günler hızla geçiyor. Sarı-kırmızılıların genç oyuncusuna Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen teklif reddedilmişti. Bu durum sonrası milli futbolcu sosyal medya hesabından “siyah ekran” paylaşımı yapmıştı.

BARIŞ’IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Barış Alper Yılmaz’ın temsilcisi Tuncay Maldan, Galatasaray’ın teklifi reddetmesi sonrasında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Maldan, kulüp yönetiminin kendisine daha önce verdiği sözleri tutmadığını belirtti. Açıklaması şu şekilde: “Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur.”

Barış’a gelen transfer tekliflerinin Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından kendisine yapılmış yüz yüze görüşmelerle iletildiğini söyleyen Maldan, “Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dâhilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır.” ifadelerini kullandı.

Maldan, Barış’ın son iki transfer döneminde kulübüne değerli teklifler sunduğunu, ancak Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda takımda kalmayı tercih ettiğini ifade etti. “Üç şampiyonlukta ve toplam beş kupada önemli katkılar sunan Barış’a, kulüp yönetimi bu yaz için ‘Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin’ şeklinde söz vermiştir.” dedi.

Maldan, “Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu durum bizleri derinden üzmektedir.” diyerek, Barış’ın ve şahsının haksız bir şekilde hedef haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. “Ama artık Barış’ın da söz hakkı olmalı.” ifadesiyle duruma olan tepkisini vurguladı.

DURSUN ÖZBEK’TEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemde Barış Alper Yılmaz’ın transferi ile ilgili açıklamalar yaptı. Barış’ın antrenmanlara katılmaması konusunda bir rapor alacağını bildiren Özbek, “Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük.” diyerek gerekçelerini ifade etti.

Gazetecilerin, Özbek’ten “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz?” şeklindeki sorusuna “Teşekkür ederim” diyerek yanıt vermesi dikkat çekti. Bu durum, Galatasaray camiasında Barış Alper Yılmaz’ın geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar doğuruyor.