Barış Alper Yılmaz’ın Menajerinden Açıklama

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN HAREKETLİ SAATLER

Trendyol Süper Lig’e 2’de 2 ile başlayan Galatasaray’da, 2 haftada kaydedilen 3 gol ile dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz için oldukça yoğun bir dönem yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusuna Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen transfer teklifi geri çevrilmişti. Bu gelişmenin ardından milli futbolcu, sosyal medya hesabında “siyah ekran” paylaşarak duruma tepki göstermişti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMALAR

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan, Galatasaray’ın teklifi reddetmesi üzerine bir sosyal medya açıklaması yaptı. Maldan, Galatasaray Kulübü’nden vaat edilen sözlerin yerine getirilmediğini öne sürdü. “Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur” ifadeleriyle başlayan açıklamada, Barış’a iletilen transfer tekliflerinin kulüp yönetimi tarafından kendisine aktarıldığı belirtildi.

Maldan, “Görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşım tarafımızı rahatsız eden husus olmuştur” dedi. Ayrıca Barış’ın, son iki transfer döneminde kulübüne önemli teklifler getirdiği, fakat Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda takımda kalmayı tercih ettiği aktarıldı. Bir başka önemli nokta ise kulüp yönetiminin bu yaz için Barış’a “Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin” şeklinde söz verdiği oldu.

Maldan, “Bizi derinden üzmektedir” diyerek yaşanan gelişmelerin kendilerini ne denli etkilediğini dile getirdi. Barış’ın Galatasaray için yaptığı katkıların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. “Galatasaray camiasına ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur” diyerek sözlerini sonlandırdı.

GALATASARAY BAŞKANI’NIN DEĞERLENDİRMELERİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki konular üzerine bir açıklama yapmıştı. Özbek, Barış Alper Yılmaz’ın Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM SC’ye transfer durumuna dair bilgi verdi. Özbek, Barış’ın antrenmanlara katılmaması olayına açıklık getireceğini belirterek, “Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim” dedi.

Barış Alper’in Galatasaray’a katkısının önemli olduğunu vurgulayan Özbek, gazetecilerin satış konusunda sorularına yanıt verdi. “Benim söylediğimden sen ne anladın?” diyerek soruya yaklaşan Özbek, gazetecinin “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz” demesi üzerine “Teşekkür ederim” şeklinde yanıt vererek konuyu kapattı.