Barış Alper Yılmaz’ın Menajerinden Açıklama!

GALATASARAY’DA HAREKETLİ ANLAR

Trendyol Süper Lig’e ikinci haftada 2’de 2 ile başlayan Galatasaray’da, 2 haftada attığı 3 golle dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz için yoğun gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Suudi Arabistan’dan gelen NEOM takımının teklifini reddetti. Bu durumun ardından milli futbolcu sosyal medya hesabından bir “siyah ekran” paylaşımı yaptı.

MENAJERDEN AÇIKLAMA

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan, Galatasaray’ın teklifi geri çevirmesi sonrası sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaptı. Galatasaray Kulübü’nden verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten Maldan, “Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur.” dedi. Transfer tekliflerinin Galatasaray yönetimi tarafından kendisine yüz yüze iletildiğini ve gerçekleşen görüşmelerin kulübün bilgisi dâhilinde yürütüldüğünü ifade etti.

TAKIMDA KALMAYI TERCİH ETTİ

Maldan, Barış’ın son iki transfer döneminde kulübüne önemli teklifler getirdiğini, ancak Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda takımda kalmayı seçtiğini belirtti. “Üç şampiyonlukta ve toplam beş kupada önemli katkılar sunan Barış’a, kulüp yönetimi bu yaz için ‘Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin’ şeklinde söz vermiştir.” dedi. Bununla beraber, görüşmelerin üslubu nedeniyle kendilerinin rahatsız olduğunu ve bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü vurguladı.

SÖZ HAKKI BEKLENTİSİ

Maldan, “Ama artık Barış’ın da söz hakkı olmalı.” diyerek Galatasaray camiasına ve taraftarlara hitap etti. Barış’ın saha içinde ve dışında Galatasaray’a yakışır şekilde mücadele ettiğini, bu süreçte yaşananların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

DURSUN ÖZBEK’TEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Barış Alper Yılmaz’ın antrenmanlara katılmamasıyla ilgili olarak bir rapor alacağını belirterek, “Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük.” şeklinde konuştu.

Özbek, gazetecilerin “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz” sorusuna ise, “Teşekkür ederim” diyerek yanıt verdi.