Barış Alper Yılmaz’ın Transferi 20%

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray’da oynayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın muhtemel transferi hakkında düşüncelerini paylaştı. Sedat Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Düşüncemiz yüzde 20’lik payımızı almak yönünde.” dedi. Başkent temsilcisi olarak sezona galibiyetle başlayan Tahiroğlu, Galatasaray ile yaptıkları anlaşmada Barış Alper Yılmaz için yüzde 20’lik bir paya sahip olduklarını belirtti.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞMELER HÜKMÜNDE

Tahiroğlu, Galatasaray Kulübü ile şu ana kadar herhangi bir görüşme yapmadıklarını aktararak, “İki yıldır Barış’ın satılabileceği konuşuluyor. Geçen sene bu konu gündemde yoğun olarak yer aldı, ancak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz için ‘Satıştan yüzde 20’lik hakkınızı alalım.’ şeklinde resmi bir teklif gelmedi.” şeklinde konuştu. İlerleyen dönemlerde bir teklif gelip gelmeyeceğini bilemeyeceğini söyleyen Tahiroğlu, mevcut durumda yüzde 20’lik paylarının peşinde olduklarını belirtti. Bu konuda iki kulüp arasında bir görüşme gerçekleşebileceğine dair inancını da dile getirerek, “Galatasaray çok büyük bir camia.” değerlendirmesinde bulundu.

Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz’ın yüksek bir değer taşıdığına da vurgu yaptı. Tahiroğlu, “Bize sorarsanız Barış Alper 50 milyon avro eder ama bizim söylememizle olmuyor. Barış, bana göre çok yetenekli ve kaliteli bir futbolcu. Kişiliği de aynı şekildedir.” diyerek, oyuncunun hem kendi hem de kulüp için hayırlı bir sonuç elde etmesini diledi. Barış’ın satılmasından çok, kendi isteklerinin de önemli olduğunu belirten Tahiroğlu, “Profeyonel düşünmek zorundayız. En doğru teklif en doğru zamanda yapıldığında Galatasaray’ın buna ‘hayır’ diyeceğini tahmin etmiyorum.” şeklinde sözlerine son verdi. Aracılar vasıtasıyla bazı yoklamaların olduğunu belirten Tahiroğlu, bu durum ciddileşirse yönetim kurulu ile görüşerek bir karar alacaklarını ifade etti.