Barış Alper Yılmaz Kadroda Yer Almayacak

Neom SC’den gelen teklifi değerlendiren Barış Alper Yılmaz, ayrılma isteğini teknik direktör Okan Buruk’a bildirdi. Transfer süreci belirsizlik içinde devam eden milli futbolcu, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kafilesinde yer almayacak. Bu durumda Barış Alper Yılmaz’ın Rizespor maçında sahada olup olmayacağı, kadroya girip girmeyeceği ya da ilk 11’de forma bulup bulamayacağı merak konusu oluyor.

Süper Lig’in önde gelen takımında mücadele eden Barış Alper Yılmaz hakkında önemli bir gelişme yaşanıyor. Suudi Arabistan’nın takımlarından Neom SC’nin transfer listesine dahil olan milli futbolcunun geleceği yine belirsiz kalıyor. Genç oyuncunun Galatasaray’dan ayrılma ihtimalinin gündeme gelmesi, kafasında soru işaretlerine neden oluyor. Bu süreçte yaşanacak gelişmeler, hem kulüp hem de Barış Alper Yılmaz açısından büyük önem taşıyor.

Barış Alper Yılmaz, transfer dönemindeki belirsizlik ve Rams Park’ta oluşabilecek tepkiler nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmemesi bekleniyor. Bu durum, milli oyuncunun mücadelede forma giymesi ihtimalini daha da azaltıyor.