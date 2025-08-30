Haberler

Barış Alper Yılmaz Kadroda Yok

BARŞ ALPER YILMAZ’IN KADRO DURUMU

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada yer almayan Barış Alper Yılmaz hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Barış Alper Yılmaz’ın, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor maçında da kadroda yer almayacağını açıkladı.

TRANSFER SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Eray Yazgan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Barış Alper Yılmaz’ı transfer süreci yorduğu için hocamız kadroya almadı. Bu bir süreç, transfer süreci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz’ın durumunda geçen haftadan bu yana çok ciddi bir değişiklik yok.” ifadelerini kullandı. Bu sözler, oyuncunun mevcut durumu ve yaşanan geçiş sürecinin hala devam ettiğini ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da Resepsiyon Düzenlendi

Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir resepsiyon gerçekleştirildi.
Haberler

Fenerbahçe’nin UEFA Ligi Maçları Belli

Fenerbahçe, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Eylül'de Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Takımın diğer maç programı da belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.