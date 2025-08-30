Barış Alper Yılmaz Kadroda Yok

BARŞ ALPER YILMAZ’IN KADRO DURUMU

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada yer almayan Barış Alper Yılmaz hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Barış Alper Yılmaz’ın, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor maçında da kadroda yer almayacağını açıkladı.

TRANSFER SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Eray Yazgan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Barış Alper Yılmaz’ı transfer süreci yorduğu için hocamız kadroya almadı. Bu bir süreç, transfer süreci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz’ın durumunda geçen haftadan bu yana çok ciddi bir değişiklik yok.” ifadelerini kullandı. Bu sözler, oyuncunun mevcut durumu ve yaşanan geçiş sürecinin hala devam ettiğini ortaya koyuyor.