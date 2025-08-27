Haberler

Barış Alper Yılmaz, NEOM’a gidebilir

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN DURUMU KRİTİK

Suudi Arabistan takımlarından NEOM’a transfer olması beklenen Barış Alper Yılmaz, Kayserispor karşılaşmasının kadrosuna alınmamasıyla Galatasaray’da krize sebep oldu. Yaşanan olaylar gündemdeki sıcaklığını sürdürüyor. Ünlü spor yorumcusu Emre Bol, Ekol Sports YouTube kanalında Barış Alper meselesine dikkat çeken açıklamalar yaptı.

EMRE BOL’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Bol, “Galatasaray Barış Alper transferinde tok satıcı. 40 milyon euroya sattın ertesi gün gittin Donnarumma ya da o seviyede bir kaleci aldın. Kimse ses çıkarmaz. Bir futbolcu ederini bulursa satacaksın. Senelik garanti 15 milyon euro maaştan söz ediliyor. Az para değil. Bana o parayı verseler 1 dakika bile durmam. 24 senede kazanacağı parayı 4 senede kazanacak” ifadelerini kullandı.

FUTBOLCU FENERBAHÇELİ Mİ?

Bunun yanı sıra Bol, Barış Alper Yılmaz’ın Fenerbahçeli olduğunu iddia etti. Yorumcu, “Kimse bana Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaraylı olduğuna inandıramaz. Kendisi Fenerbahçeli. Hatta babası ve dedesi de Fenerbahçeli. 1-2 sene sonra Türkiye’den Fenerbahçe’ye dönerse şaşırmam. Belki Arap Ligi’ne gider, yetenekleri körelir ama o parayla bırak da yeteneğin azalsın, ya ne olacak? Bence bu iş bitti. Gidecek ama idmana katılmaması ve siyah ekran paylaşması vs doğru değildi. Teklif sezon başında gelmişti. Ona rağmen zorlaya zorlaya ilk 2 maça çıkmıştı” şeklinde konuştu.

Kazada kadın hafriyat kamyonuna çarptı

İstanbul Eyüpsultan'da 74 yaşındaki Şükran Borak'a hafriyat kamyonu çarptı. Şükran Borak ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’tan Hull City’ye Gidiyor

Boşnak futbolcu Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'tan Hull City'ye transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'dan ayrılacak. Oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından sözleşmesini imzalayacak.

