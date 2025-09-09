Barış Alper Yılmaz Özür Diledi Mi?

NEOM TRANSFERİNE İLİŞKİN MESAJ

Suudi Arabistan temsilcisi Neom’a transfer sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaşan Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu gelişmelerin ardından önemli bir açıklama yaptı. Özellikle taraftarların merakla beklediği soru, oyuncunun özür dileyip dilemediği oldu. Sarı-kırmızılı takımın genç yeteneği, Neom’a transfer sürecindeki pürüzlerin ardından kamuoyuna hitap eden bir mesaj yayımladı. Açıklamasında, yaşanan olaylarda özür dileyen ifadeler yer aldı.

YAŞANAN SÜREÇ VE AÇIKLAMALAR

Yılmaz, “Son günlerde şahsımla ilgili gündemin yoğun şekilde meşgul edilmesinden duyduğum rahatsızlık nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapma gereği hissettim” diyerek sözlerine başladı. Galatasaray’ın menfaatlerini düşünerek uzun süre sessiz kaldığını, ancak artık kendini ifade etme zamanının geldiğini belirtti. Sosyal medyada kendisi hakkında çok sayıda asılsız iddia olduğunu ve Galatasaray’dan kişisel çıkarları nedeniyle ayrılmak istemediğini vurguladı. Taraftarlarıyla arasını açmayı amaçlayan bu iftiraları kınadı.

KULÜP İÇİN OLANA DİKKAT ÇEKİYOR

Yılmaz, takımına zarar vermemek adına antrenmanlara katılamadığını ve bunun sonuçları olarak dedikoduların arttığını anlattı. Kulüp menfaatlerini öncelikli hedefi olarak belirlediğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin bonservis rekorunu kırarak Galatasaray’a katkıda bulunmak istediğini söyledi. Kulüp ile para konusunu hiçbir zaman konuşmadığını ve onun için her şeyin Galatasaray’ın çıkarları olduğunu ifade etti.

GELECEK HEDEFLERİ VE TEŞEKKÜR

Büyük Galatasaray camiasının formasını giymenin onurunu yaşadığını belirten Yılmaz, “Bu rekor düzeyde teklifler bugün bana geliyorsa ve Barış Alper Yılmaz değerli bir futbolcu olarak görülüyorsa bunun en büyük nedeni şüphesiz Galatasaray forması giyiyor olmamdır” dedi. Okan Buruk’a destekleri için teşekkür eden Yılmaz, kulübüne ve takım arkadaşlarına karşı saygısızlık yapmasının söz konusu olamayacağını vurguladı.

“Bu nedenle istemeden gündemi meşgul ettiğim için özür dilerim” diyen futbolcu, taraftarın desteklerinin her zamankinden daha çok önemli olduğunu ifade etti ve “Unutulmasın ki aslolan Galatasaray’dır” sözleriyle mesajını tamamladı.