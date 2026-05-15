Barış Alper Yılmaz Şampiyonlukları ve Geçmişi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’daki beşinci sezonunu geride bırakırken, üst üste dördüncü kez şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Milli futbolcu, bu süreçteki düşüncelerini paylaştı.

ŞAMPİYONLUKLARIN ANLAMI

Sezon başında NEOM FC’ye transfer olma ihtimali söz konusu olmasına rağmen Galatasaray’da kalan Barış Alper Yılmaz, “Her şeyin Allah’tan geldiğini düşünüyorum. Vicdanım her zaman rahat olmak zorunda. İyi olmaya çalışıyorum.” şeklinde ifade etti. Zorlu bir sezon geçirdiğini belirten Yılmaz, “Aile içerisinde sorun varsa, o aile içinde kalmalı. O konuşmalar zamanı geldiğinde yapılır.” dedi.

GALATASARAY’A BAĞLILIK

Barış Alper Yılmaz, kazanılan şampiyonluklar hakkında, “Kendi hedeflerim için çalışıyorum. Takıma katkıda bulunmaya çabalıyorum. Galatasaray büyük bir kulüp, buna layık olmaya çalışıyoruz. Her sene ayrı bir heyecan yaşıyoruz.” açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz sezonun zorlu geçmediğini belirten oyuncu, “Her şey çok özel.” dedi.

KENDİSİNE YATIRIM YAPIYOR

Yılmaz, daha iyi bir performans sergilemek amacıyla profesyonel destek aldığını da ifade etti. “Yorgun olmamalıyım, çok çalışmalıyım.” ifadesini kullanan Yılmaz, çevresinin de bu konuda kendisine yardımcı olduğunu açıkladı. “Galatasaray’da oynuyorsanız, her şeye dikkat etmeniz gerekiyor.” diyen Yılmaz, kendisine yatırım yapmanın önemine dikkat çekti.

OKAN BURUK’A TEŞEKKÜR

Okan Buruk hakkında ise, “Okan Hoca çok değerli. Futbolcu idare etmek her zaman kolay değil, ama hocamızın sunduğu destek büyük.” dedi. İletişim yeteneğinden de bahseden Yılmaz, hocasının kendisi üzerindeki emeğinin büyük olduğunu vurguladı.

Yılmaz, Rize’deki köydeki geçmişine değinerek, “Ailemle birlikte koşturuyorduk. Babam ailemize bakmak zorundaydı. Galatasaray’a olan minnetim büyük.” dedi. “Çalışmak zorundayım, Allah fırsat verdiği zaman bunu itemezsin.” diyerek, elde ettiği başarıların arkasındaki durumu özetledi.