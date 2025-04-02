Barış Alper Yılmaz Samsunspor Maçında Cezalı Mı?

ÇEYREK FİNALDE TANSİYON YÜKSELDİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin son anlarında iki takım arasında gerginlik artarken, maç durmak zorunda kaldı. Bu olayların ardından hakem Cihan Aydın, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ile Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş ve yardımcı antrenör Salvatore Foti’ye kırmızı kart gösterdi.

CEZALI DURUMU MERAK EDİLİYOR

Yaşanan gelişmeler sonrasında, Barış Alper Yılmaz’ın Samsunspor ile oynanacak maçta cezalı olup olmadığı sorusu gündeme geldi. Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay, Fenerbahçe’de ise Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Disiplin Talimatı’nın “Kişilerin İhraç Edilmesi” başlıklı 94. maddesinin 1. fıkrasına göre; oyuncuların cezaları sona erene kadar resmi müsabakalarda görev alamayacakları belirtiliyor.