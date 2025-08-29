Barış Alper Yılmaz Teklif Değerlendiriyor

Haberler

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN AYRILMA TALEBİ

Galatasaray’da Neom SC’nin teklifini değerlendiren Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk’a bir kez daha takımdan ayrılma isteğini iletti. 25 yaşındaki milli futbolcu, transfer durumu belirsizliğini korumaya devam ediyor ve bu durum, futbolcunun kadroda yer almasına etki ediyor.

Barış Alper Yılmaz, geçen haftaki Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı. Şimdi de Çaykur Rizespor maçı için benzer bir karar verildi. Kafası karışık olan futbolcu, transfer durumu netleşmediği için Rams Park’ta tepkiler olabileceği endişesiyle yine maç kadrosunda yer almayacak.

Tarla Günü’nde Sorgum Hasadı Yapıldı

Germencik'te gerçekleştirilen Tarla Günü'nde sorgum sudan otu melezi hasat edildi. Proje çerçevesinde 190 çiftçiye tohum dağtımı yapıldı.
CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı Tehdit Edildi

Rize'nin Pazar ilçesinde Balıkçılar Köyü halkı, kafes tipi balık çiftliklerine karşı düzenledikleri protestoda CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı'dan destek aldı; tehditlere karşı kararlılık vurgusu yapıldı.

