Barış Alper Yılmaz Teklif Değerlendiriyor

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN AYRILMA TALEBİ

Galatasaray’da Neom SC’nin teklifini değerlendiren Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk’a bir kez daha takımdan ayrılma isteğini iletti. 25 yaşındaki milli futbolcu, transfer durumu belirsizliğini korumaya devam ediyor ve bu durum, futbolcunun kadroda yer almasına etki ediyor.

RİZESPOR MAÇI KADROSUNDA YER ALMAYACAK

Barış Alper Yılmaz, geçen haftaki Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı. Şimdi de Çaykur Rizespor maçı için benzer bir karar verildi. Kafası karışık olan futbolcu, transfer durumu netleşmediği için Rams Park’ta tepkiler olabileceği endişesiyle yine maç kadrosunda yer almayacak.