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Barış Aydın Yıldırım Çarpmasıyla Vefat Etti

YILDIRIM ISABETİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Ardahan’ın Hanak ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım düşmesi sonucu Barış Aydın (17) yaşamını yitirdi. Olay, akşam üzeri 17.00 sularında Hanak ilçesinin Binbaşar köyünde gerçekleşti. Merada inek otlatan Barış Aydın’a, sağanak yağış sonrası yıldırım vurdu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile birlikte bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Aydın’ın cansız bedenine ulaştı ve ardından cenazesi Hanak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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