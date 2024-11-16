Barış Boyun Çetesi’ne Operasyon: 10 Gözaltı

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun’un İtalya’da yakalanmasının ardından harekete geçti. Boyun çetesine dair başlatılan çalışmalar, çetenin çeşitli suçları işlemesine yönelik detayları ortaya koydu.

BOYUN ÇETESİNİN SUÇ FAALİYETLERİ

Yapılan araştırmalarda, Boyun çetesinin Şişli’de bir oto yıkamanın yağmalanması, Bağcılar’da bir araç satış şirketine tehdit amaçlı baskınlar düzenlenmesi, Esenyurt’ta bir aracı kundaklama ve Pendik’te bir iş yerini yağmalama gibi suçlara karıştığı belirlendi. Bu suçlarla ilgili olarak çeteye üye olduğu tespit edilen kişilerin kimliği netleşti.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Bu kapsamda, İstanbul genelinde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 adet balistik çelik yelek ve 309 farklı çapta fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü ve işlemleri devam ediyor.