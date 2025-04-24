Barış Görüşmeleri Devam Ediyor

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ İLE M23 ARASINDA YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELER

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında gerçekleştirilen barış görüşmeleri çerçevesinde tarafların anlaşmaya tamamen bağlı kalacağına dair ortak bir bildiri yayımlandı. KDC Cumhurbaşkanlığı, KDC ile M23 arasında yapılan bu görüşmelerde tarafların açık ve yapıcı bir diyalog kurduklarını belirttiği bildiriyi paylaştı. Ortak bildiride, ateşkesi sağlamak üzere bir çerçeve oluşturmak için görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.

Uzun süreli barışın, krizin temel sebeplerinin ele alınması ve yerel toplulukların görüşmelere dahil edilmesi ile mümkün olacağına vurgu yapılan bildiride, tarafların yaptığı mutabakatta tam bağlılık göstereceği belirtildi. KDC ile M23 arasındaki barış görüşmeleri, Katar’ın başkenti Doha’da Nisan 2025’te başlamış ve yaklaşık üç haftadır sürüyor. KDC hükümeti, geçmişte M23 ile doğrudan müzakere yapmayı kategorik olarak reddetmiş, M23’ü terörist ve dış destekli bir örgüt olarak tanımadığını sıkça dile getirmişti.

M23’ÜN TARİHÇESİ VE ASKERİ GÜCÜ

M23 isyancı grubu, KDC doğusundaki silahlı bir grup olup adını 23 Mart 2009 tarihinde KDC hükümeti ile imzaladığı fakat sonrasında ihlal edilen barış anlaşmasından alıyor. M23’ün askeri kapasiteleri zamanla değişiyor olup, binlerce savaşçısı ve ağır silahları bulunuyor. KDC hükümeti, M23’ün Ruanda tarafından askeri ve lojistik destek aldığını öne sürerken, Ruanda bu iddiaları reddediyor.

KDC, Ruanda ve Burundi’de yaşayan Tutsilerden oluşan M23’ün ideolojik söylemi, KDC’de bulunan Tutsi kökenli toplulukların güvenliğini sağlama ve maruz kaldıkları ayrımcılığa karşı koruma iddiasına dayandırılıyor. M23, KDC hükümetini Tutsilere yönelik ayrımcılık yapmakla ve barış anlaşmalarını ihlal etmekle suçlayarak haklarını savunmak amacıyla silahlı mücadele yürüttüğünü öne sürüyor. M23 üyeleri yılın başından itibaren gerçekleştirdikleri saldırılar sonucunda Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu ve Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma da dahil olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirdi. KDC’nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından itibaren yaklaşık 1 milyon insan yerinden oldu ve 7 bin kişi yaşamını yitirmiştir.