Barış, Her Şeyin Temelidir, Dedi

SÜREÇTE BARIŞ VURGUSU

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yaptığı açıklamada “yeni süreç” üzerinde düşüncelerini aktardı. Bu sürece destek verdiklerini belirten Maşalyan, “Hem patrik olarak hem din adamı olarak zannediyorum ki bütün din adamlarının mesajı olması lazım. Barıştan daha karlı, daha güzel bir yol yok. Çünkü barış olmadığında hiçbir şey olmuyor. Her şey kurak kalıyor” ifadelerini kullandı. Maşalyan, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Surp Giragos Kilisesi’nde yönetimindeki “isim ayininde” ilahiler seslendirilip, İncil’den bölümler okundu. Cemaat dua okuyup, mum yaktı, ayin patrik Maşalyan’ın Ermenice ve Türkçe vaazı ile sona erdi.

KİLİSENİN TARİHİ VE GÖREVİ

Ayin sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Patrik Maşalyan, düzenledikleri ayinin tarihine dair bilgi verdi. “Bizim genellikle Anadolu’daki kiliselerimiz için tayin ettiğimiz bir gün olur. Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi için de mayıs ayının son haftası ya da haziranın ilk haftası kilisenin takvimine uygun olarak bugünü belirledik. Öyle ki İstanbul’dan geldik. Bundan sonra eminim daha büyük katılımlar olacak bu kilisede” dedi. Surp Giragos Kilisesi’nin Orta Doğu’nun en büyük Ermeni kilisesi olduğunu vurgulayan Maşalyan, bu yeri dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını ekledi.

Rahip okullarının eksikliğinden dolayı öğrenci yetiştirmekte güçlük yaşadıklarını da belirten Patrik Maşalyan, “Bizim maalesef bir rahip okulumuz yok. Dolayısıyla öğrenci yetiştirmekte zorluğumuz var. Böyle bir okul olmadığı için talepler de az. Bizim 38 kilisemiz var Türkiye’de. İşlev gören sadece 20 din adamımız var. Bu da zaten yeterli bir sayı değil. Artırılması için çabalıyoruz elbette. Anadolu’da kalmış bu kiliselerimizi halk az da olsa yine de mahrum bırakmak istemiyoruz.” diyerek açıklamalarına devam etti.

BARIŞA OLAN İHTİYAÇ

“Yeni süreç” üzerine de değerlendirmelerde bulunan Patrik Maşalyan, bu süreçte barış ve iletişimin önemine vurgu yaptı. Barış olmadığında hiçbir şeyin olmayacağını belirten Maşalyan, “Ot bitmiyor. Dolayısıyla o barışla beraber insanlar aynı masa etrafında oturabilirler, konuşabilirler. Sorunlar çözülebilir. Biz bu süreci bir umut olarak görüyoruz. O umut bu topraklarda hep var. Çünkü insan var oldukça içinde hep o umudu yeşertir. İnsanı en son terk eden umuttur. Öyle ki iyi niyet olsun diyoruz. İnsanlığımızın çıkarları aynıdır. Dolayısıyla o çıkarları keşfedip ortak paydada buluşmak herkesin yararınadır. Barış olsun, esenlik olsun, dostluk ve kardeşlik olsun diyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.