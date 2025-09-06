Barış İçin Adım Atıldı. Paşinyan Hava Sahası Geçti

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ZİRVESİ VE BARİŞ ADIMLARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da gerçekleştirilen Azerbaycan-Ermenistan zirvesinde barış için önemli bir imza atıldı. Tarihi zirvenin ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkların hafiflediği gözlemleniyor.

AZERBAYCAN HAVA SAHASININ KULLANIMINA ONAY VERİLDİ

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Azerbaycan’dan gelen talep doğrultusunda Başbakan Paşinyan’ın uçağı için hava sahası geçişinin istendiğini ve bu talebe olumlu yanıt alındığını bildirdi.

BARIŞ ORTAMINA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM

Bağdasaryan, Paşinyan’ın 30 Ağustos’ta yurtdışına çıktığını ve Azerbaycan hava sahasını kullanarak 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkesine döndüğünü belirtti. Bu durumu, bölgede ulaşım hatlarının yeniden açılması ve barış gündeminin gelişmesi için atılan pratik bir adım olarak değerlendirdi. Ayrıca, Azerbaycan’ın Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren uçaklarının uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını da hatırlattı.