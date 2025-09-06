Dünya

Barış İçin Adım Atıldı. Paşinyan Hava Sahası Geçti

baris-icin-adim-atildi-pasinyan-hava-sahasi-gecti

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ZİRVESİ VE BARİŞ ADIMLARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da gerçekleştirilen Azerbaycan-Ermenistan zirvesinde barış için önemli bir imza atıldı. Tarihi zirvenin ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkların hafiflediği gözlemleniyor.

AZERBAYCAN HAVA SAHASININ KULLANIMINA ONAY VERİLDİ

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Azerbaycan’dan gelen talep doğrultusunda Başbakan Paşinyan’ın uçağı için hava sahası geçişinin istendiğini ve bu talebe olumlu yanıt alındığını bildirdi.

BARIŞ ORTAMINA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM

Bağdasaryan, Paşinyan’ın 30 Ağustos’ta yurtdışına çıktığını ve Azerbaycan hava sahasını kullanarak 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkesine döndüğünü belirtti. Bu durumu, bölgede ulaşım hatlarının yeniden açılması ve barış gündeminin gelişmesi için atılan pratik bir adım olarak değerlendirdi. Ayrıca, Azerbaycan’ın Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren uçaklarının uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını da hatırlattı.

ÖNEMLİ

Dünya

Paşinyan’ın Uçağı Azerbaycan Hava Sahasından Geçti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uçağının Azerbaycan hava sahasını kullanması, barış sürecine katkı olarak yorumlandı. Açıklama, Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan tarafından yapıldı.
Gündem

İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 80

Yağış ve kazalar nedeniyle megentteki trafik yoğunluğu yüzde 80'e yükseldi. Ana yollar üzerindeki sıkışıklık sürücüleri olumsuz etkilerken, Avrupa Yakası'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.