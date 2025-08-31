Barış İçin Ateşkes Şarttır

GAZZE’DE KANLI ÇATIŞMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Şu an Gazze ateş altında. Mazlum Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Bir an önce ateşkes ilan edilmeli, insani yardım oralara ulaştırılmalı.” açıklamasını yaptı. Hatimoğulları, merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda gerçekleşen “Barış ve Demokratik Toplum Halk Şöleni”nde konuştu. Ayrıca İstanbul’da düzenlenen “1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi”nden bahsetti ve burada barışı haykırdıklarını vurguladı.

DEMOKRASI KOMİSYONU’NUN ÖNEMİ

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun tarihi bir görev üstlendiğini belirten Hatimoğulları, komisyonun ivedilikle yasal düzenlemeler yapması gerektiğini ifade etti. Komisyonun kurulmasında emeği geçen tüm siyasi partilere teşekkür eden Hatimoğulları, siyasi parti ve Meclis temsilcilerinin barış mesajlarını değerli bulduklarını dile getirdi.

BARIŞ İÇİN TARİHİ FIRSAT

Hatimoğulları, “Barışın dili şimdi yeniden konuşuluyor. Bu bizler için tarihi bir fırsattır. İktidar, devlet, muhalefet herkes bu sürece büyük bir ciddiyetle, özveriyle yaklaşmalıdır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Kürt sorununun ülkenin yüz yıldır kanayan yarası olduğunu belirten Hatimoğulları, bu sorunun çözümü için atılacak adımların tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

HAREKET GEÇME ZAMANI

Hatimoğulları, tüm siyasi aktörlerin bu süreci ciddiyetle ele alması gerektiğini belirterek, “Hiç kimse kendi çıkarlarına, siyasi parti çıkarlarına bu süreci kurban etmemeli.” dedi. Sonunda, Gazze’deki durumu değerlendiren Hatimoğulları, “Bizler barışı bu kadar yoğun konuştuğumuz bir dönemde, burada barış için sloganlarımızı haykırdığımız saatlerde şu an Gazze ateş altında. İsrail bir kez daha Gazze’ye girdi. Filistin halkı katlediliyor.” ifadesini kullandı. Açıklamalarına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara ateşkes için göreve çağırarak son verdi.