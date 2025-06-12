Barış Manço’nun Aracı Sergi İçin Geldi

BARİŞ MANÇO’NUN OTOMOBİLİ SERGİLENİYOR

Barış Manço’nun Belçika’da yaşarken kullandığı 1991 model otomobil, Beylikdüzü’nde bulunan bir AVM’de hayranlarıyla buluştu. Manço’nun sevenleri, 14 Haziran’a kadar bu aracı ziyaret edebiliyor. Serginin tanıtımında, Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, “Bu babamın otomobili değil, bu Barış Manço’nun otomobili. Ben de onun evladı değil, evlatlarından biriyim. Bunu öğrendiğim ve kabul ettiğim için bugün bu aracı sevenleriyle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” şeklinde açıklama yaptı.

RESTORE EDİLEN OTOMOBİL

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Manço’nun kullandığı 1991 model kırmızı spor otomobil, restore edildikten sonra Türkiye’de ilk defa Beylikdüzü’ndeki AVM’de sergilenmeye başladı. Bu araba, Doğukan Manço’nun girişimleriyle tekrar Türkiye’ye getirildi. Doğukan Manço, babasının otomobilinin restorasyon ve tasarım yenileme süreçlerini kendisi üstlendi. Aracın, Belçika’nın Liege kentindeki sel felaketinden sonra yıllarca bulunamadığı biliniyor.

İKİ YILLIK ÇABANIN MEYVESİ

Barış Manço’yu yeni nesillere taşımaya devam etme çabasını sürdüren Doğukan Manço, “Gurur verici bir gün. 2 senedir bu aracı Türkiye’ye getirmek için uğraşıyoruz. Sonunda başardık. Tabii ki bunu Barış Manço severlerle başardık. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle, lojistik firmanın desteğiyle ve bu aracın markasının Türkiye distribütörünün desteğiyle gerçekleştirdik. Bu aracı sel baskınından aldık. Kullanılmaz hale gelen bir aracı, fabrika kondisyonuna getirdik. Bugün bu mutluluğu Barış Manço severlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Doğukan Manço, Barış Manço’nun her zaman milli bir değer olduğunu vurgulayarak, “Hep birlikte Barış Manço’yu yeni nesillere taşımaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.