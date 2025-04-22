Bariş Manço’yu Lale Manço Anlattı

BARIŞ MANÇO’NUN HAYATI ANLATILDI

Türk pop müziğinin efsane ismi Barış Manço, eşi Lale Manço tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir etkinlikte anlatıldı. 1 Şubat 1999 tarihinde hayatını kaybeden ünlü sanatçının değişik yönleri, Metinbilim Topluluğu’nun düzenlediği toplantıda dile getirildi. Topluluk üyesi öğrenciler Umutcan Demirel ve Furkan Ayan, Barış Manço ile ilgili hazırladıkları soruları yöneltti. Lale Manço, eşiyle ilgili anılara ışık tutan bilgiler paylaştı.

BARIŞ MANÇO İLE TANISMA VE SANAT ANLAYIŞI

Lale Manço, Barış Manço ile tanışmasının arkadaşları aracılığıyla gerçekleştiğini ve ilişkinin gelişiminde aktif tarafın Barış Manço olduğunu belirtti. Evliliklerinin sade bir nikâh salonu töreniyle gerçekleştirildiğini aktardı. Barış Manço’nun gençlik dönemlerinde Elvis Presley dinlediğini ve daha sonra dünyaca ünlü diğer müzik gruplarını keşfetmek için yurt dışına çıktığını ifade etti. 60’ların sonu ve 70’lerin başındaki Anadolu Rock akımının Barış Manço üzerinde etkisi olduğunu, ancak onun kendi söz ve müziğini üreterek bu toprakların sesi ve nefesi olmayı tercih ettiğini söyledi. Aşık Veysel’den büyük ilham aldığını da ekledi.

KİYAFETLERİ VE SANATSAL ETKİNLİKLERİ

Lale Manço, Barış Manço’nun kıyafetlerini çoğu zaman kendisinin seçtiğini, bazı sahne kostümlerine ise yardımcı olduğunu belirtti. Barış Manço’nun televizyon programlarıyla da sosyal etki yarattığını ve bu programların stüdyo çalışmalarını birlikte yaptıklarını vurguladı. Ayrıca, müzik klibi öncesi müzikli çekimlerin ilk kez kendileri tarafından başlatıldığını da ifade etti.

KONSER VE ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİLER

Sohbetin ardından, MSKÜ Öğretim Görevlisi Münevver Seval Işıklı’nın hazırladığı Barış Manço şarkıları konserine geçildi. 30 kişilik koronun Caner Yavuz, Ayberk Saka ve Ali Murat Bingöl’ün gitar ve bateri eşliğinde sahne aldığı etkinlikte 10 eser icra edildi ve büyük bir beğeni topladı. Etkinlik hakkında bilgi veren topluluk koordinatörü Doç. Dr. Ümral Deveci, “Metinbilim Topluluğu ve Metinbilim Enstitüsü Derneği olarak kültürel konularda duyarlılık geliştirmek istiyoruz. Barış Manço, geçen yüzyılın son 35 yılına müziği ve televizyon programıyla damga vurmuş bir kişilik. Müziğinde yerelden evrensele uzanan çizgisinde özgün eserler vermiş bir kültürel kişilikti. Onu ve müziğinin kültürümüze kattığı değeri gençlere aktarmak amacıyla böyle bir toplantı düzenledik. Lale hanım, Barış Manço’yu bir insan ve müzik adamı olarak anlattı” dedi.