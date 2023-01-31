Barış Manço’nun vasiyeti 24 yıl sonra açıklandı

Anadolu rock ve pop müziğin efsaneleşmiş isimlerinden Barış Manço’un vasiyeti 24 yıl sonra açıklandı.

Anadolu rock ve pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, ölümünün 24’üncü yılında anılıyor. Banço’yu anma etkinlikleri kapsamında, sanatçının Moda’daki evi bu yıl da bugün saat 24.00’e kadar ziyarete açık olacak. Ayrıca Barış Manço Vapuru, 5 Şubat’ta sanatçının sevenlerini ağırlayacak.

Barış Manço’nun eşi Lale Manço Ahıskalı, sanatçının yıllar önce dile getirdiği bir vasiyetini paylaştı. Manço’nun 2023 eserini paylaşacaklarını açıklayan Lale Manço, “2023’te Barış Manço’yu mutlaka sahneye çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço’nun yaşamını yitirmesinin üzerinden 24 sene geçti.

Sanatçıyı anma etkinlikleri kapsamında, sanatçının Moda’daki evi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bugün saat 24.00’e kadar, ziyarete açık olacak. Ayrıca Barış Manço Vapuru, 5 Şubat’ta sanatçının sevenlerini ağırlayacak.

Anma günü kapsamında AA’ya konuşan Barış Manço’nun eşi Lale Manço Ahıskalı, sanatçının yıllar önce dile getirdiği bir vasiyetini paylaştı.

Ahıskalı, 2023 eserinin bestelenmesinin üzerinden 50 yıl geçtiğini sözlerine ekleyerek, şunları söyledi: “Barış Manço’nun bir de vasiyeti var 2023 parçasıyla ilgili olarak, ‘Ben 2023’te 80 yaşında olacağım. O zaman belki Doğukan’ın kolunda sahneye çıkacağım ve 2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim’ diyor. Bu bizim vasiyet olarak kabul ettiğimiz bir şey ve yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz.”

“BARIŞ MANÇO’YU 2023’TE MUTLAKA SAHNEYE ÇIKARACAĞIZ”

Barış Manço’nun hologramının da yer alacağı projeye ilişkin bilgi veren Ahıskalı, “Barış Manço’yu biz 2023’te mutlaka sahneye çıkaracağız ve senfoni eşliğinde 2023’te dinleyeceğiz” dedi.

Ahıskalı, 22 senedir her yıl şubatın ilk haftası, Barış Manço adlı Şehir Hatları vapuruyla Kanlıca’ya gidip kabristanda dua ettiklerini ve yine vapurla geri döndüklerini kaydederek, “Onun için 5 Şubat’ı hatırlatmak istiyorum. İnşallah hava çok güzel olacak ve biz bu ziyareti yapacağız. Onun için bütün sevenlerini 5 Şubat’ta Kadıköy ve Beşiktaş iskelelerinde buluşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.