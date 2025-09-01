Barış Mücadelesi Kıymetli Ve Önemli

BARIŞIN KIYMETİ VURGULANDI

Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, barış için verilen mücadelenin çok değerli olduğunu dile getirdi. “Yeni bir dünya kuruluyor. Bunu göremeyenler kaybeder. Yeni dönemin en güvenli limanı barıştır” ifadesini kullandı. Şanlıurfa Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi’nde bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlar, alana girmeden önce polis kontrolünden geçirildi.

ÖCALAN’IN SORUMLULUĞU

Etkinlikte konuşan Tuncer Bakırhan, İmralı Cezaevi’nde bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın barış adına önemli adımlar attığını belirtti. “Barış ve özgürlük için birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. Öcalan çağrısıyla umutsuzluğu dağıttı, büyük bir sorumluluk aldı” dedi. Orta Doğu’nun sıkıntılarının ortasında Öcalan’ın barış çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

BARIŞIN TEMELİ MÜCADELE

Bakırhan, barış için verilen mücadelenin ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, “Demokratik bir Türkiye mücadelesini başarıya ulaştırmak için bize büyük sorumluluklar düşüyor. Emek, bedel ve inançlı bir tutum olmasaydı bugün barışı konuşamazdık. Yeni bir dünya kuruluyor. Bunu göremeyenler kaybeder” şeklinde konuştu. Bakırhan, barışın emek ve mücadele gerektirdiğini, güvenliğin ise barışla sağlanacağını ifade etti.

ÖCALAN’LA GÖRÜŞME ZORUNLULUĞU

Bakırhan, Abdullah Öcalan ile görüşmenin kaçınılmaz olduğunu ve onun halkıyla buluşması gerektiğini söyledi. “Öcalan’ı bu saatten sonra 12 metrekarelik bir hücrede tutamazsınız. Öcalan’ın ‘umut hakkı’ artık tanınmalı. Barış, mücadeleyle kazanılır” dedi ve güçlenerek bu yolda ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ve eski milletvekili Ayla Akat Ata ile birlikte barışı simgeleyen beyaz güvercinler uçurdu. Bu arada, etkinlik alanına demir bariyerlerden atlayarak girmek isteyen iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı.