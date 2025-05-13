Barış Müzakereleri Her Zamankinden Yakın

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN ÖNEMİ

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, İstanbul’da gerçekleştirilecek Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerinin kritik önemine değinerek, Ukrayna’daki savaşın sona ermesinin “her zamankinden daha yakın” olduğunu ifade etti. Whitaker, çevrim içi basın brifinginde, “Şu anda oturduğum yerden, savaşın sona ermesine ve çatışmaların durdurulmasına her zamankinden daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Umarım, Tanrı’nın yardımıyla bir anlaşma yaparız.” dedi.

ANLAŞMA SÜRECİNE PERSPEKTİF

Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’nın saldırıları nedeniyle “Ukrayna’da yaşanan katliamı ve öldürmeyi sona erdirmeye odaklandığını” belirtti. Her iki tarafın da kabul edeceği “herhangi bir anlaşmadan” muhtemelen memnun kalmayacaklarının altını çizen Whitaker, “Ancak hepimiz, barışın savaştan çok daha iyi olduğu konusunda hemfikiriz. Perşembe günü bunun nasıl sonuçlanacağını görmemiz ve bunu adım adım ele almamız gerekiyor. Bu yüzden bundan sonra ne olacağını tahmin etmek zor.” şeklinde konuştu.

PUTİN’DEN GÖRÜŞMELER İÇİN TEKLİF

Rusya Devlet Başkanı Putin, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlamayı teklif etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görüşmeler için platform sağlamasını istemeyi düşündüğünü duyurmuştu. ABD Başkanı Trump da İstanbul’daki müzakerelerden olumlu sonuç çıkma ihtimaline inandığını belirterek, “O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul’a) uçabilirim.” diye ekledi.