Barış P. Cinayeti İtiraf Etti

OLAYIN DETAYLARI VE ŞÜPHELİ

FATİH’te, otomobilin arka koltuğunda bulunan Ömer Eren Akyüz’ü (26) tabancayla vurarak öldüren Barış P. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette verdiği ifadede suçunu kabul eden Barış P., cinayetin bir kız meselesi yüzünden yaşanan tartışma sonucu gerçekleştiğini belirtti. Olayla ilgili güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı.

CİNAYETİN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

18 Haziran’da Fatih Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak’ta meydana gelen olayda, Ömer Eren Akyüz otomobilin sürücü koltuğunda oturuyordu. Barış P., otomobilin arka koltuğuna binerek ateş açtı ve Akyüz’ü öldürdü. Saldırgan olay yerinden kaçtı ancak polis ekipleri tarafından Üsküdar Altunizade’de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde cinayeti gerçekleştirdiğini doğruladı.

YARGI SÜRECİ VE İFADELER

Bilgisayar yazılımı ile uğraşan Barış P., emniyetteki ifadesinde, “Onunla 3 yıldır arkadaştık. Son zamanlarda kız arkadaşının bana ilgi duyduğunu söylüyordu. Bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü beni telefonla aradığında yine bu nedenle tartışma yaşandı. Beni aradı ve evin önüne geleceğini söyledi. Ben de aşağı indim ve otomobilin arka koltuğuna oturdum. Amacım onunla konuşmaktı. Ancak bir anda hareket yapınca kendime bir şey yapacağını düşündüm ve bu yüzden silahımı ateşledim” şeklinde konuştu. Cinayetten sonra evine döndüğünü ve eşyalarını alıp kaçtığını da ekledi.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Polis ekiplerinin incelemelerinde cinayetin anı, sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin aracın arka koltuğuna binip, aracın hareket ettiği ve silahın ateşlendiği anlar net bir şekilde görünmektedir.