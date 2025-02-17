Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz’a Hapis Talebi

DAVANIN İÇERİĞİ

Halk TV’de görev yapan gazeteciler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz, bir bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak yayınlanması ve isminin ifşa edilmesi suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. İddianamede, bu gazetecilere 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bu süreçte tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’e de benzer suçlamalarla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DAVA SÜRECİ

Mahkeme, suç unsurlarını değerlendirecek ve gazetecilere ceza verilip verilmeyeceğine karar verecek. Bu süreçte, hukukun ne yönde işleyeceği, medya özgürlüğü açısından önemli bir soru işareti oluşturuyor.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bu konuyla ilgili olarak “Bilirkişiyi haber yapmak niye suç olsun?” sorusunu gündeme getirdi. Aynı zamanda, gazetecilerin bu durumda isimleri yazmalarının etik olup olmadığını da tartıştı ve medya etiği konusundaki esasların sorgulanması gerektiğini belirtti.