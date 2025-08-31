Barış Süreci Ciddiyetle Ele Alınmalı

KARDEŞLİĞE VE BARIŞA DAVET

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Şu an Gazze ateş altında. Mazlum Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Bir an önce ateşkes ilan edilmeli, insani yardım oralara ulaştırılmalı.” şeklinde açıklamada bulundu. Hatimoğulları, merkez Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen “Barış ve Demokratik Toplum Halk Şöleni” kapsamında yaptığı konuşmada, İstanbul’da düzenlenen “1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi”nde barış mesajlarını haykırdıklarını ifade etti.

BARIŞ İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ

Hatimoğulları, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, komisyonun çok geçmeden yasal düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Komisyonun oluşumunda emeği geçen tüm siyasi partilere teşekkür etti. Siyasi parti ve Meclis temsilcilerinin barış yönündeki mesajlarının değerli olduğunu anlatan Hatimoğulları, “Barışın dili şimdi yeniden konuşuluyor. Bu bizler için tarihi bir fırsattır. İktidar, devlet, muhalefet herkes bu sürece büyük bir ciddiyetle, özveriyle yaklaşmalıdır.” şeklinde görüş belirtti.

KÜRT SORUNUNA GEÇİCİ DE OLSA ÇÖZÜM GEREKİYOR

Kürt sorununun ülkenin uzun yıllardır devam eden bir sorun olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, bu sorunun çözülmesine yönelik atılacak her adımın tarihi bir önemi olduğunu düşündüğünü ifade etti. “Bu süreci herkes ciddiyetle ve tarihsel sorumlulukla ele almalıdır. Hiç kimse kendi çıkarlarına, siyasi parti çıkarlarına bu süreci kurban etmemeli.” diyerek dikkat çekti.

Hatimoğulları, “Bizler barışı bu kadar yoğun konuştuğumuz bir dönemde, burada barış için sloganlarımızı haykırdığımız saatlerde şu an Gazze ateş altında. İsrail bir kez daha Gazze’ye girdi. Filistin halkı katlediliyor. Filistin halkı aç bırakıldı.” dedi. Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam Birliği Teşkilatı’nın harekete geçmesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, “Timsah gözyaşı dökmesinler ve acil bir ateşkesin ilan edilmesi için derhal görev başına gelsinler.” şeklinde konuştu.