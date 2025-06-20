Barış Telli, Düğün Sonrası Kampa Katıldı

KAMPTA BÜYÜK BİR FEDAKARLIK

Kırşehir’de düzenlenen kampta, Ampute Futbol Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan Barış Telli, düğününden sadece 24 saat sonra kampa katılarak büyük bir fedakarlık sergiliyor. Telli, milli formayı giymenin öncelikli bir konu olduğunu belirtiyor. “Ay-yıldızlı bayrağımız her zaman önde gelir. Düğünü yaptım, 24 saat geçmeden kampa davet edildim. 20 erkekle balayı yaşıyorum. Önemli bir şampiyonaya iyi şekilde hazırlanıyoruz” diyor. Şampiyonadan iyi bir derece ve kupa ile dönmek istediklerini ifade eden Telli, “Bayrağımızı her yerde dalgalandırmak istiyoruz. Milli dava bizim için her şeyden önce gelir. Eşim burada kampta olmamı destekliyor. Benim burada olmam eşimin de hoşuna gitmekte, o da benim gibi milli duygular besliyor” şeklinde düşüncelerini aktarıyor.

MİLLİ DUYGULARIN ÖNEMİ

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, Barış’ın milli hislerle kampa katıldığını belirtiyor. Temiz, “Ampute Milli Takımı, Kırşehir kampında hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalarla şampiyonaya hazırlanırken, oyuncuların yüksek motivasyonu ve fedakarlığı, takıma olan inancı bir kez daha ortaya koyuyor” diyor. Ayrıca, Barış’a “Ben çağırsam da sen gelme” dediğini ama Telli’nin gelmeyi tercih ettiğini aktaran Temiz, “Milli duygular ağır bastı ve büyük bir özveri örneği gösterdi” ifadeleriyle durumu özetliyor.