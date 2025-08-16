Barış Umudu Ukrayna’da Belirdi

İNGİLTERE BAŞBAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “Başkan Trump’ın çabaları, Rusya’nın Ukrayna’daki yasa dışı savaşını sona erdirmeye bizi her zamankinden daha fazla yaklaştırdı” diyor. Avrupa liderlerinin, Ukrayna’daki barışın sağlanması için “Rusya’ya baskının sürdürülmesinin” şart olduğu konusunda hemfikir olduğunu ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ifade ediyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Sebep barış için umut ışığının belirdiğini vurguladı.

MACRON’DAN TOPLANTILAR VE DESTEK VURGUSU

Avrupa liderlerinden yapılan yeni açıklamalar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmelerden sonra geliyor. Macron, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump ile Başkan Putin arasında Alaska’da gerçekleşen görüşmenin ardından bu sabah Başkan Trump, Başkan Zelenskiy ve Avrupa’daki ortaklarımla koordinasyon toplantısı yapıyoruz. Bu toplantının sonunda Avrupalı mevkidaşlarımla görüşmeleri sürdürdük. Ukrayna’nın saldırganlık savaşı devam ettiği sürece Ukrayna’ya destek vermeye devam etmenin ve Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmenin hayati önem taşıdığı konusunda hemfikiriz” şeklinde belirtiyor.

İTALYA’DAN BARİŞ IŞIĞI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin yaptığı yazılı açıklamada, “Ukrayna’da barış ışığının belirmesini olumlu buluyorum. Bir anlaşma, hala karmaşık olsa da, özellikle cephe hattında aylardır süren çıkmazın ardından nihayet mümkün” diyor. Meloni, Ukrayna’nın müzakere edebileceği tek ülke olduğunu belirtiyor. “Asıl mesele, Rus işgallerinin daha da ilerlemesini önleyecek güvenlik garantileri” olduğunu ekliyor.

FINLANDIYA CUMHURBAŞKANI’NDAN GÜVENLİK GARANTİLERİ VURGUSU

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise paylaşımında, “Ukrayna için güçlü ve güvenilir güvenlik garantileri, sürdürülebilir barış için hayati bir unsurdur” ifadelerine yer veriyor. Stubb, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için Başkan Zelenskiy ile Avrupa müttefikleri ve ABD ile birlikte çalıştıklarını belirtiyor.

STARMDEN TRUMP’A TAKDİR

Starmer, “Başkan Trump’ın çabaları, Rusya’nın Ukrayna’daki yasa dışı savaşını sona erdirmeye bizi her zamankinden daha fazla yaklaştırdı” ifadesiyle Trump’ın liderliğini takdir ediyor. “İlerleme kaydedilmiş olsa da bir sonraki adım, Devlet Başkanı Zelenskiy’nin katılımıyla görüşmelerin devam etmesidir. Ukrayna’da barışa giden yol, O olmadan belirlenemez” diyor. Ayrıca, ABD’nin güvenlik garantilerinin sağlanmasının önemli olduğunu vurguluyor. “Ukrayna’ya olan sarsılmaz desteğimiz, gerektiği sürece devam edecektir” diyerek, desteklerine devam edeceklerini belirtiyor.