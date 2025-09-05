Barış Yarkadaş, Kars’ta doğdu

BARŞ YARKADAŞ’IN HAYATI

Televizyon programlarında sunduğu görüşler ve siyasi analizlerle dikkat çeken Barış Yarkadaş, izleyicilerin araştırdığı önemli isimlerden biri olarak gündemde yer alıyor. Barış Yarkadaş, 1974 yılında Kars’ın Susuz ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kars’ta tamamladıktan sonra 1988 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’un Üsküdar ilçesine taşındı. Lise eğitimini Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi’nde başarıyla bitirdi. Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ve Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümü’nde sürdürdü. Üniversite yıllarında gazeteciliğe ilk adımını attı.

Yarkadaş, meslek hayatına Yeni Doğu, Güneş, Yeni İstanbul, Halkın Gücü, Radyo Yenigün ve KMP Anadolu TV gibi kuruluşlarda çalışarak deneyim kazandı. Ayrıca, TV 8’in kuruluş aşamasında da aktif görev aldı. Bu süreçte Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevini üstlenerek iki kez seçildi. Başkanlığı süresince sektörün problemlerinin çözümü konusunda etkin bir şekilde mücadele etti. Star ve Hürriyet gibi önemli gazetelerde de görev alan Yarkadaş, 2006 yılında Gerçek Gündem isimli internet sitesini kurarak medya alanında önemli bir adım attı. M1 TV, Dem TV, Kent TV, Cem TV, Kent Radyo, Yön Radyo ve Box Radyo’da çeşitli programlar yaparak izleyici ile buluştu. 2011 yılından itibaren Halk TV’de aktif olarak çalışmalarına devam etti.

ÖDÜLLERİ VE YAZARLIK FAALİYETLERİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Yarkadaş, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından ödüllere layık görüldü. Gazeteciliğin yanı sıra yazarlık da yapan Barış Yarkadaş, “Hepsi Yaralar Sonuncusu Öldürür” ve “Aksaray’ın Sırları” isimli iki kitabın da yazarıdır. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan genel seçimlerde, 25. ve 26. dönem İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.