Barış Yemeği: Yıldız ve Şenyaşar Aileleri Buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa’da Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin düzenlediği barış yemeğine katıldı. Yılmaz, AK Parti 26. ve 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ailesi ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar’ın ailesi arasında Eyyübiye Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen “Barış Yemeği” programında, tüm kimlikleri aşarak insan olmanın ve ortak bir insani amacın önemini vurguladı. Suruç’ta meydana gelen, herkesi derinden etkileyen acı bir olay yaşandığına değinen Yılmaz, “İki ailenin de bu hadiseden büyük acılar çektiğini, büyük üzüntüler yaşadığını” belirtti ve “Hiç gerçekleşmemesini isterlerdi elbette. Maalesef olanı geri çevirmek mümkün değil ama yaşanan acıları bir noktada hafifletmek, daha büyük acıların yaşanmasına engel olmak elbette ki mümkün ve bugün bu amaçla buradayız.” dedi.

ORTAK SORUMLULUKLA BİR ARAYA GELDİLER

Yılmaz, daha büyük acıların önüne geçmek ve aileler arası husumetin sona ermesi için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Çok hayırlı bir iş için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnsanlığımızın ve inancımızın gereği olarak bu buluşmaya, bu iki ailenin gösterdiği büyüklüğe şahitlik etmek üzere bizler de buradayız.” diye ekledi. Yılmaz, özellikle çocukların bu acıları devralmamasının önemine dikkat çekti: “Acılar ne kadar büyük olursa olsun gelecek nesillere miras bırakılmamalıdır.”

Yılmaz, barış ortamının sağlanmasında çaba gösteren pek çok insana teşekkür etti ve dört ismin özel bir gayret serfettiğini vurguladı: “Meclis Başkanvekillerimiz Sayın Bekir Bozdağ ve Sayın Sırrı Süreyya Önder ile Grup Başkanvekilimiz Sayın Abdulhamit Gül ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Türk. Bu dört isim gerçekten çok özel bir gayret sarf ettiler.” dedi.

BARİŞ MEDENİYETİNE VURGU

Yılmaz, bu barışın büyüklük göstermek olduğunu belirterek, “Bizim medeniyetimiz barış ve kardeşlik medeniyetidir.” ifadesinde bulundu. Ayrıca Peygamber’in sözlerine atıfta bulunarak, “Güçlü insan, öfkesiyle başkalarını yenebilen değil, öfkesini yenebilen insandır.” diyerek barışın önemini bir kez daha vurguladı. Şanlıurfa’nın medeniyetler şehri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu şehre yakışan şeyin kavga değil, barış olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın da her iki aileye teşekkürlerini ilettiğini ifade eden Yılmaz, hayatını kaybeden aile fertlerine rahmet diledi.

BİR ARADA OLMAK BARŞI SÜRÜDÜRMENİN TEMELİDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, barış yapmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Ancak en az bunun kadar kıymetli olan barışı sürdürmektir.” dedi. Burada bulunan aile fertlerinin bu barışın kalıcı olacağına inandığını belirten Yılmaz, geçmişte yaşanan acıların çok önemli olduğunu ancak bu sürecin barış ve kardeşlik duyguları içinde geçeceğini umduğunu ifade etti. Yılmaz, bu gelişmenin toplumsal barışa katkı sağlayacağını ve Türkiye ailesinin huzuru için önem taşıdığını belirtti.

Yılmaz, Yıldız ailesini temsilen İbrahim Halil Yıldız ve Şenyaşar ailesini temsilen Ferit Şenyaşar ile birlikte önemli bir anı yaşamak için onları yanına çağırarak, Yıldız ve Şenyaşar’ın el sıkışmalarını ve sarılmalarını istedi. İki aile, bu çağrıyla bir araya gelerek barışın simgesi oldu. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de barışın sağlanmasında çabalayanlara şükranlarını iletti. Program, katılımcıların birlikte yemek yemesiyle sona erdi. Olay, 14 Haziran 2018’de Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan bir kavgada iki aileden birçok kişinin hayatını kaybetmesiyle başlamıştı.