Barışa Çağrı Sergisi Açıldı

BARIŞA DİKKAT ÇEKEN SERGİ AÇILDI

Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) üyeleri, dünya barışına dikkat çekmek amacıyla 30 eserden oluşan “Barışa Çağrı” sergisini açtı. Sanatçıların Gazze başta olmak üzere farklı yerlerde barış vurgusunu ön plana çıkardığı bu eserler, ANSAN Fikret Otyam Sanat Parkı’nda sanatseverler ile buluştu. Sergide, doğal taş mozaik, keçe, çakıl taşı, seramik, yağlı ve akrilik boya gibi çeşitli tekniklerden üretilmiş 30 eser yer alıyor.

DÜNYA BARİŞ GÜNÜNE ÖZEL AÇILIŞ

Dernek üyesi mozaik sanatçısı Nejla Sarı, burada yaptığı konuşmada, sergiyi 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne özel olarak açtıklarını belirtti. Gazze’deki savaşın atmosferine dikkat çekmeyi amaçladıklarını vurgulayan Sarı, “Böyle bir sergi açarak tüm arkadaşlarımızla barış gününü kutlamak ve savaşa dikkat çekmek istedik. Umarım sesimizi duyurabiliriz. Dünyada barış istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

SANATIN GÜCÜ

Dernek üyesi çakıl taşı sanatçısı Sophia Eyüboğlu Ügümü de sanatın en güçlü sesi ve ifade biçiminin barış teması olduğunu, bu konuda sanatın oldukça etkili bir anlatım sunduğunu belirtti. Ügümü, “Hani bir söz vardır, ‘barışla yoğrulmuş bir dünya, barışın en güzel resmidir’ diye. Buna inanarak yola çıktık ve böyle bir sergi hazırlığı yaptık. Umarım dünyaya barış dileklerimiz evrene iletilir. Her bir fırça darbesi, her bir dokunuş, her bir duygu aslında dünyada barışın var olabileceğini bize fısıldıyor.” diyerek sanatın barış arzusunu pekiştirdi.

Sergi, 13 Eylül’e kadar ziyaretçilere açık olacak.